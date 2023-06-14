أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات.. انخفاض 3 جنيهات

تسجل أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات تراجعا جديدا يقدر بنحو 3 جنيهات، بعد أن سجلت أمس انخفاضا في الأسواق المصرية بقيمة 4 جنيهات، علما بأنّ الانخفاضات متوقعة وستستمر حتى عيد الأضحى المبارك، حسب تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وأضاف السيد أنّ سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات 68 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 100 جنيه أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي 120 جنيها.

وتابع أنّ سعر الدجاج الساسو يسجل 77 جنيها داخل المزرعة وتتراوح للمستهلك بين 80 و85 جنيها أما الدجاج الأمهات يسجل اليوم في المزرعة 65 جنيها وتباع في محال الطيور الحية بين 73 و75 جنيها.

سعر البانيه والشيش طاووق

وعن سعر كيلو البانية اليوم الأربعاء يتراوح بين 160 و170 جنيهًا، والشيش طاووق 150 و160 جنيهًا، والأوراك 81 جنيهًا، ويتراوح سعر الكبد والقوانص بين 60 و70 جنيها.