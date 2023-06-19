انخفاض أسعار الأرز 13 جنيها في الكيلو.. و«تجارية الفيوم»: زيادة المعروض

شهدت أسعار الأرز الأبيض في مختلف المحافظات انخفاضا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجع سعر الكيلو نحو 13 جنيهًا، بينما تراجع سعر طن الأرز نحو 8 آلاف جنيه، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة المعروض في الأسواق، عقب استيراد كمية كبيرة من الأرز الهندي عالي الجودة.

كم سعر كيلو الأرز اليوم؟

وقال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، إنّ سعر كيلو الأرز الأبيض تراجع بصورة كبيرة ليتراوح من 21 حتى 25 جنيهًا، بحسب الجودة وحجم الحبة ونسبة الكسر والنظافة، ليتراجع نحو 13 جنيهًا بعدما وصل سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا في بعض المناطق.

سعر الأرز الشعير الآن

وأشار إلى أنّ سعر الأرز الشعير الآن في الأسواق، تراوح من 13 حتى 14 ألف جنيه للطن، بانخفاض بلغ نحو 7 آلاف جنيه، بعدما وصل إلى 20 ألف جنيه، فيما سجل سعر طن الأرز الأبيض في الأسواق 18 حتى 20 ألف جنيه للطن، بدلًا من 26 حتى 28 ألفًا للطن، بتراجع وصل إلى 8 آلاف جنيهًا في سعر الطن الواحد.

سعر شيكارة الأرز

وطرح كثيرون تساؤلًا حول كم سعر شيكارة الأرز؟، وهو ما أوضحه محمد رمضان، تاجر حبوب وغلال، قائلًا إنّ سعر شيكارة الأرز وزن 25 كيلو تبدأ من 525 جنيهًا حتى 625 جنيهًا، حسب الجودة ونوع الحبة ونسبة الكسر.

سر انخفاض سعر الأرز

من ناحيته، أوضح سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ انخفاض سعر الأرز يرجع إلى نجاح وزارة التموين في استيراد كمية كبيرة من الأرز الأبيض الهندي، وطرحها بأسعار مخفضة في منافذ الشركة المصرية ومنافذ البيع الخاصة بالتموين في جميع المحافظات، ما تسبب في زيادة المعروض من الأرز وقلة الطلب بالتناسب مع كمية المعروض مما تسبب في تراجع السعر بهذا الشكل.

وأشار إلى أنّ ترك السلع حسب العرض والطلب دون تحديد سعرها سيساهم بصورة كبيرة في انخفاضها مثلما حدث في الأرز، مؤكدًا على أنّ الأرز الهندي المستورد عالي الجودة.