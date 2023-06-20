محمد رمضان يحتفل بـ23 مليون مشاهدة لـ«كم بيبي كم» على يوتيوب

احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الأخيرة «كم بيبي كم» على يوتيوب، حيث استطاعت الأغنية أن تكسر حاجز الـ23 مليون مشاهدة.

نجاح أغنية كم بيبي كم لـ رمضان

ونشر رمضان صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق عليها، قائلا: «كم بيبي كم 23 مليون مشاهدة على يوتيوب».

وجاءت الأغنية ضمن أحداث فيلم هارلي، الذي عرض في موسم عيد الفطر، وحققت نجاحا كبيرا، وهو بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

نجاح فيلم هارلي

وحقق محمد رمضان نجاحا كبيرا بفيلمه هارلي منذ بداية عرضه في دور العرض، خاصة أنّ أحداث الفيلم تدور في إطار تشويقي وتبدأ عندما يتوفى شقيق هارلي بسبب إدمانه للمخدرات، فيقرر هارلي أن يغير حياته بالكامل.