تامر هجرس: مش زعلان من محمد رمضان.. شخص جميل بيحبني أوي وبحبه (فيديو)

قال الفنان تامر هجرس، إن سبب اختفائه عن السينما منذ عام 2018 مع آخر أفلامه الذي شارك به وهو «الديزل» مع محمد رمضان، لم يُعرض عليه ما هو مناسب له، خاصةً أنه من النوع الذي يدقق في اختياراته «بحب العمل الذي يجعلني أترك بصمة ويكون إضافة لي، وممكن أشوف عمل آخر لن يمثل إضافة لي وقد أكون مخطئًا بشأن ذلك، وفي النهاية لابد أن أقتنع بما أقدمه».

تعاون تامر هجرس مع محمد رمضان في فيلم الديزل 2018

وحول ما إذا كان ظهوره بشكل لم يرض عنه في «الديزل» من أسباب غيابه، قال تامر هجرس لـ«الوطن»، إنه كان هناك اتفاق على أمور بعينها في فيلم الديزل، ولم تحدث، متابعًا: «ومع ذلك حتى الآن فيه ناس بتكلمني عن الفيلم، والمشهد الأخير من أقوى المشاهد، وفيه شباب يرسلوا لي هذا المشهد والذي كان بيني ومحمد رمضان أثناء قيامهم بتمثيله ويرددوا العبارة الشهيرة: انزل على ركبك يلا، ترك بصمة مع الناس».

تامر هجرس عن محمد رمضان: بيحبني وأحبه

واستطرد بقوله: «آه كنت زعلان وشعوري إن كان عندي أكتر أقدمه في الفيلم، ولكن في النهاية يعود لأسباب الوقت والمساحة، لكن لم أغضب من شخص بعينه ومقدرش أقول زعلان ولكن مبسوط باستقبال الناس للدور، ومش ندمان وعلاقتي جيدة مع المخرج كريم السبكي ومحمد رمضان شخص جميل بيحبني أوي وبحبه».

زحام في حفلات محمد رمضان بسبب جمهوره الكبير

وفي سؤال حول إذا ما حدث لقاء بينه ومحمد رمضان بعد ذلك وكان هناك نوع من العتاب، أوضح تامر هجرس: «آه سهرنا مع بعض، لكن عتاب على إيه؟ مفيش حاجة نتعاتب عليها، أنا بحبه جدًا وموهوب جدًا، إحنا بنقعد ونسهر ونضحك مع بعض، غريبة الموضوع حصل من غير ولا حاجة، بحب أغانيه جدًا ولم أحضر له أي حفلة، لأن حفلاته كبيرة جدًا وفي صعوبة وبيحضرها عدد كبير من الجمهور مفيش مكان، وأنا وبناتي بنحبه جدًا».