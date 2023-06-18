36 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «هارلي» لـ محمد رمضان بدور العرض

حقق فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، إيرادات 25 ألف جنيه بدور العرض أمس، ليصل الإجمالي إلى 36 مليون جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

أبطال فيلم «هارلي»

يضم فيلم «هارلي»، مجموعة كبيرة من نجوم الفن إلى جانب محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، إذ تتغير حياة بطل الفيلم «هارلي»، بعد وفاة شقيقه في حادث، وحقق محمد رمضان، نجاحا كبيرا بالأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم «طوق نجاة»، ويوجه من خلالها رسالة للشباب، للابتعاد عن المخدرات والإدمان.