«التعليم» تكشف موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، من أكثر الأسئلة المتداولة بين الطلاب بعد انتهاء الامتحانات العملية والتحريرية الأسبوع الماضي، والتي بدأت يوم 20 مايو الماضي واستمرت حتى يوم 16 يونيو وفقاً للجداول الملعنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية، أول أسبوع في يوليو المقبل.

وأضاف نائب وزير التعليم لـ«الوطن» أن لاكنترولات تواصل تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2023، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة لمصححي ومقدري الدرجات بالالتزام بالدقة والنزاهة في التصحيح لضمان أن يحصل كل طالب على حقه كاملا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأشار الدكتور محمد مجاهد، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ورصد الدرجات وتجميع النتيجة ومراجعتها بشكل دقيق للتأكد من أنها خالية من أي أخطاء قبل تجميعها في شكلها النهائي، لتحديد الأوائل في جميع التخصصات استعداداً لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بعد اعتمادها رسمياً، بالاسم ورقم الجلوس من على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والاستعلام عن الدرجات في جميع المواد الدراسية.