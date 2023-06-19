وزير التعليم: عدم التساهل في مواعيد دخول الطلاب اللجان.. والتفتيش بحزم

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير بالحضور، مثمنًا جهودهم خلال الامتحانات السابقة والالتزام بكافة الضوابط والآليات مما أثمر عن عدم وجود أي مخالفات أو معوقات أثناء أداء الامتحانات، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرارية على هذا النهج فى الامتحانات القادمة.

وأكد الوزير أن الامتحانات تسير بشكل منضبط هذا العام نظرًا للالتزام بكافة الاجراءات المتبعة بشكل دقيق والتي تتضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.

التظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت

وأشار إلى أنه من خلال زيارته لمتابعة الامتحانات فى محافظة كفر الشيخ، وجد بعض الملاحظات التي يجب توضيحها من أجل الحفاظ على مصلحة الطالب ،وفي هذا الصدد، وجه الوزير رؤساء اللجان، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط ، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أى كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

وقال الدكتور رضا حجازي: "إننا حريصون على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب"، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأى نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة

كما شدد الوزير أيضا على ضرورة مراجعة الصيانة الشاملة في اللجان، من أجل توفير سبل الراحة للطلاب.

كما أكد الوزير على مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة ، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

وقد وجه الوزير أيضا بضرورة مراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، مشددًا على مسئولية رؤساء اللجان عن تشغيل الكاميرات منذ بداية الامتحانات وحتي نهايتها.

كما شدد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة.