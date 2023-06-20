استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2185 جنيها

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بيانا أوضح استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، بعد أن تراجعت أمس بنحو 70 جنيها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا 2185 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في بداية تعاملات اليوم 2497 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1873 جنيها.

أسعار الذهب في بداية التعاملات

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة 2185 جنيها، ويبلغ عيار 22 اليوم 2289 جنيها بالنسبة للشراء.

وعن سعر جرام الذهب عيار 14، سجل اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1457 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1249 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، فسجل هدوءا ملحوظا بعد أن هبط أمس 5 مرات على مدار اليوم، ليسجل الآن 17480 جنيها كما تسجل الأونصة 77661.