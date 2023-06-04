أسعار سبائك الذهب اليوم في محلات الصاغة.. الملاذ الآمن

السبائك الذهبية من الاستثمارات الآمنة لدى الكثير من المواطنين، وينصح الخبراء بشرائها في حال كان يمتلك الشخص فائضا من المال لا يحتاجه هذه الفترة، لأنها تعتبر من الملاذ الآمن على المدى البعيد وكذلك الجنيهات الذهبية، لأنها تكون أقل مصنعية عن المشغولات، لذا نرصد في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في محال الصاغة.

وبالنسبة لأسعار سبائك الذهب اليوم في محلات الصاغة، بحسب بورصة الذهب اليوم، تختلف حسب الوزن، ومن المعروف أنها تكون من عيار 24 الأكثر نقاءً، وجدير بالذكر أن يتم رد 16 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف، وإذا تم فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات من المصنعية فقط بدون الدمغة.

أسعار سبائك الذهب اليوم في محلات الصاغة

- سبيكة ذهب وزن 31.10 جرام من بي تي سي بـ90510 جنيهات.

- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 10 جرام بـ29330 جنيها.

- سبيكة بي تي سي 50 جراما بـ145295 جنيها.

السبائك الذهبية اليوم

- سبيكة بي تي سي 100 جرام بـ290215 جنيها.

- سبيكة بي تي سي عيار 24 وزن 10 جرامات بسعر 29330 جنيها.

- سبيكة بي تي سي وزن 20 جراما بـ58205 جنيهات.