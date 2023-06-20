26 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في كفر الشيخ

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول»، امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً ولمدة 3 ساعات.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

وتوافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، قبل قليل، على 76 لجنة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة، ويؤدي 25 ألفاً و99 طالباً وطالبة من أبناء المحافظة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة.

انتظام عمل مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشارة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بانتظام عمل مركز توزيع الأسئلة، ووصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلى اللجان قبل الساعة التاسعة صباحاً دون أي مشاكل، والتأكد من جاهزية المدارس التي توجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة عامة بنطاق المحافظة.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه جرى نقل صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ، في حراسة أمنية مشددة إلى جميع اللجان دون أي مشاكل بالتعاون مع أجهزة الأمن، وجرى تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان من الخارج.

جدير بالذكر، أنّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفاً و99 طالباً وطالبة، من خلال عدد 76 لجنة عامة، موزعين على 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.