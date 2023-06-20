شركة الصرف الصحي تشارك في حملة توعية بمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة اليهم.

ندوات وحملات توعوية

وأضاف نافع في بيان اليوم، أن الحملة شملت العديد من الأنشطة التوعوية بالتعاون مع مجلس ومدينة برج العرب والإدارة الصحية ووزارة الأوقاف، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية ببرج العرب، من خلال تنفيذ ندوات وحملات توعوية، عن أهداف مبادرة حياة كريمة ومكوناتها وأثرها على المواطنين وعلى كيفية الحفاظ علي شبكة الصرف الصحي وكيفية التعامل مع المخلفات وتأثير التغيرات المناخية على شبكات الصرف الصحي وكيفية مواجهة الدولة لمختلف التحديات.

تواصل المواطنين مع الشركة

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة وكيفية الاستفادة منها وسبل التواصل مع الشركة والإبلاغ عن الشكاوي على رقم الخط الساخن 175 الخاص بشكاوي الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأكد نافع أهمية التوعية في الوصول إلى كافة المواطنين بمختلف الفئات العمرية وتحديد المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها أو تلافيها، بخلاف العمل علي تغيير السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المرافق ومشروعات الدولة.