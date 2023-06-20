«الأرصاد»: أمطار على القاهرة والمحافظات في آخر أيام فصل الربيع

مع آخر أيام فصل الربيع اليوم 20 يونيو، تشهد بعض المحافظات، عودة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار وذلك لمدة 24 ساعة فقط، حيث يسود طقس غائم جزئيا على جميع أنحاء الجمهورية عدا جنوب الصعيد ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومدن القناة، يصاحبها سقوط أمطار تتراوح شدتها بين متوسطة وخفيفة ذلك بنسب حدوث تصل إلى 20%، في حين تزداد السحب الممطرة على السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء بنسب حدوث 30%.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 33 - 22

- بنها 32 - 21

- دمنهور 31 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 31 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 31 - 21

- دمياط 27 - 20

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 32 - 21

- السويس 33 - 21

- العريش 28 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 34 - 24

- نخل 33 - 17

- كاترين 31 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 34 - 25

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 20

- السلوم 27 - 19

- سيوة 32 - 19

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 37 - 28

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 33 - 20

- بني سويف 33 - 22

- المنيا 34 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 37 - 26

- قنا 37 - 27

- الأقصر 38 - 28

- أسوان 39 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 40 - 29