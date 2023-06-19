«الأرصاد» توضح حالة الطقس الأيام القادمة: ارتفاع الحرارة ورياح غير مثيرة للأتربة

ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده حالة طقس الأيام القادمة، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، وتعتبر محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، هي الأكثر تأثرًا بالارتفاع الجديد في درجات الحرارة، إذ تزيد بقيم تتراوح من 5-6 درجات، وتتراوح الحرارة بين 40-42 درجة، في حين يتراوح ارتفاع الحرارة بين 2-3 درجات على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى عودة نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 35-38 كم في الساعة على جميع أنحاء الجمهورية في طقس الأيام القادمة، لكنها غير مثيرة للرمال والأتربة، خاصة مع بداية فصل الصيف جغرافيا، وتراجع تأثير التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد في آخر أيام فصل الربيع.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنَّ الطقس سيكون أيضًا غائم جزئيًا على كل الأنحاء، وتقل فترات سطوع أشعة الشمس، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري ووسط وشمال سيناء، في حين أنَّه بدءا من الأربعاء المقبل تتراجع جميع فرص سقوط الأمطار وتزيد نشاط الرياح على جميع الأنحاء.