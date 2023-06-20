تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. أمطار وعاصفة ترابية على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ تستمر درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف على كافة الأنحاء، ليسود طقس طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، حار على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وحددت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الأماكن التي ستشهد سقوط أمطار اليوم، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة.

أماكن العاصفة الترابية اليوم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى الأماكن المتوقع أن يكون هناك عاصفة ترابية بها، إذ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.