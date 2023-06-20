حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف على كل الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وفي المساء على كل الأنحاء، بينما يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس يوم الثلاثاء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الثلاثاء آخر أيام فصل الربيع، تشهد فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 33 - 22

- بنها 32 - 21

- دمنهور 31 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 31 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 31 - 21

- دمياط 27 - 20

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 32 - 21

- السويس 33 - 21

- العريش 28 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 34 - 24

- نخل 33 - 17

- كاترين 31 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 34 - 25

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 20

- السلوم 27 - 19

- سيوة 32 - 19

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 37 - 28

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 33 - 20

- بني سويف 33 - 22

- المنيا 34 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 37 - 26

- قنا 37 - 27

- الأقصر 38 - 28

- أسوان 39 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 40 - 29