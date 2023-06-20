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«التعليم»: الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية من امتحان العام الماضي

كتب:

أميرة فكري
09:24 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّ الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية صباح اليوم، تعود لامتحان العام الماضي ولا علاقة لها بامتحان اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان عنه، أنّ غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، للرد عليها أولا بأول.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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