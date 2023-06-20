«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية قبل إجازات الصيف

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لفصل الصيف في المدن الساحلية، وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن هناك توجيهات من وزير الصحة والسكان على ضرورة التأكد من المتابعة الدورية لتجهيزات المستشفيات والتعامل السريع مع الطوارئ، كما وجه وزير الصحة بزيادة أعداد سيارات الإسعاف والقوافل المتنقلة في جميع المدن الساحلية.

خطة وزارة الصحة لتأمين الطبي للمدن الساحلية

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفيات الساحل للاطلاع على خطة التأمين الطبي لفصل الصيف بعد قليل، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وأضاف المصدر: «من المقرر أن يتم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام التام بالاشتراطات الصحية، والحملات الوقائية على الحشرات والبعوض وذلك للتأكد من توفير بيئة آمنة وصحية للمواطن لقضاء إجازة صيفية خالية من الأمراض والأوبئة»، لافتا إلى توفير كافة أكياس الدم ومشتقاتها بمنظومة بنك الدم.

زيادة أعداد الفرق الطبية في أقسام الطوارئ والاستقبال

وتابع أن الوزير من المقرر أن يناقش خطة حملات التبرع بالدم في الأماكن العامة، مشيرا إلى زيادة أعداد الفرق الطبية في أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية بالمستشفيات، بالإضافة الى التواصل مع الجهات المعنية بكل محافظة لوضع إرشادات الطرق لسهولة الوصول الى المستشفيات.