«أزهرية الإسكندرية»: امتحان الفلسفة للصف الثالث الثانوي مطابق للمنهج 

قال علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، إن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري القسم الأدبى أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق، اليوم، لافتاً إلى عدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج٠

وأضاف «العريان»، في بيان اليوم على هامش تفقده لجنة معهد بنين سموحه وفتيات سموحه النموذجي، أنه سأل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي عن الامتحانات ومن حيث الطول والقصر ومدى مناسبة الوقت للامتحان، حيث أكد أغلبيتهم بأن الوقت مناسب.

متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسكندرية

وأكد أنه اطمأن كل منهما على باقي اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة٠

في سياق متصل تابعت الدكتورة ندى عصام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، حيث حضرت عملية دخول للطلاب والطالبات وفض المظاريف وتوزيع اللجان وتوزيع العمل ومتابعة العملية الامتحانية.

ممنوعات في امتحانات الثانوي الأزهري

وشددت على عدم تواجد التليفون المحمول داخل وخارج اللجنة وتوفير الهدوء الطلاب والطالبات، وتنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات٠