عرض خاص لفيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز اليوم

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز في مول مصر، وذلك بحضور جميع أبطاله، تمهيدا إلى استقبال دور العرض للفيلم غدا الأربعاء، والمنافسة بموسم عيد الأضحى.

نجاح أغنية «سمع هوس» من فيلم بيت الروبي

وحققت طرح الأغنية الدعائية لفيلم «بيت الروبي» بعنوان «سمع هوس»، نجاحا كبيرا، من غناء محمود العسيلي، وبطلي العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وكلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحي، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.

أحداث فيلم «بيت الروبي»

في إطار كوميدي اجتماعي، تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعانيان من بعض المشكلات بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.