تردد قناة الناس لسماع تكبيرات العيد 2023 ومشاهدة شعائر الحج

يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة تردد قناة الناس لمتابعة تكبيرات العيد 2023، ويمكن ضبطه من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، لمتابعة جميع شعائر موسم الحج الأعظم، ومتابعة صعود الحجيج إلى جبل عرفات، الموافق الثلاثاء 26 يونيو الجاري.

تردد قناة الناس لمتابعة تكبيرات العيد 2023

تنقل قناة الناس تكبيرات العيد 2023، لذا تشهد نسب مشاهدة عالية من جانب جميع المسلمين في مصر والوطن العربي، إذ تنقل جميع شعائر الحج من خلال بث مباشر على الهواء مباشرة طوال أيام ذي الحجة، وصولا إلى موعد وقفة عرفات وصعود الحجيج إلى عرفات وخطبة الحج، وحتى آخر أيام التشريق.

- قناة الناس: على تردد 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- قناة اقرأ: على تردد 12034 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة الرسالة: على تردد 11296 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة الحج السعودية: على تردد 12015 معدل الترميز 27500 رأسي.

- قناة النور للقرآن الكريم: على تردد 11411 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة المجد للقرآن الكريم: على تردد 12054 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة مصر قرآن كريم: على تردد 10853 نايل سات - أفقي - 27500.

- قناة عبدالباسط حمودة: على تردد 11179- أفقي - 27500.

- قناة الدعوة: على تردد 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي- 27500.

- قناة الرحمة: على تردد 10873 نايل سات - عمودي - 27500.