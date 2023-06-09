تردد قناة الحج السعودية على النايل سات 2023.. المناسك والتكبيرات

تنطلق غدا أولى رحلات الحجاج إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط روحانيات واستعدادات من قبل المسافرين أو المسلمين بشكل عام لتكثيف العبادات والتضرع إلى الله في تلك الأيام المباركة، ويحرص البعض على متابعة المناسك ورحلة الحجاج عبر قناة الحج السعودية التي تبث العديد من المناسك عبر شاشتها، نعرض تردد قناة الحج السعودية لمشاهدة التكبيرات المختلفة التي تذاع عبر شاشتها والمناسك التي تشمل الوقوف بيوم عرفة والذهاب إلى منى والمبيت بالمزدلفة والطواف.

تردد قناة الحج السعودية

يأتي تردد قناة الحج السعودية للراغبين في مشاهدة المناسك وجميع شعار الحج، ومعايشة تلك الأجواء الجميلة، ومشاهدة الحجاج وهو يطوفون حول الكعبة، كما يلي:

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات 2023

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات 2023 كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12015

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضوابط وآداب أداء الحج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها تم نشره عبر الصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 8 ضوابط يجب على الحاج الالتزام بها في أداء المناسك:

1- إخلاص النية إلى الله تعالى.

2- عدم الانشغال بغير الذكر.

3- عدم التحدث إلا بالخير.

4- الحذر من الرياء والسمعة.

5- شكر الله على توفيقه للحاج لزيارة بيته.

6- الحرص على عدم إيذاء الآخرين بالتزاحم.

7- الرفق عند رمي الجمرات.

8- تخير أصغر الحصى.

9- سنن الإحرام الصحيحة.

ومن سنن الإحرام الصحيحة.

الغسل قبل الإحرام مباشرة.

يسن صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام

قص الأظافر قبل الغسل.

قبل الغسل يجب قص الشارب

الاعتناء بالنظافة الشخصية للحاج

يبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام

يستحب الدعاء بعد التلبية