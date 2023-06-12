سيدات يقرأن القرآن أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية (صور)

تواجد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، في انتظار خروج أبنائه، وأمسك البعض منهم بمصاحف يتلون منها آيات من القرآن الكريم، داعين لأبنائهم بالنجاح والتوفيق.

لا مشاكل في لجان الدقهلية

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة تسير بانتظام شديد، ولا توجد أي مشاكل حتى الآن، مشيرا إلى بدء توزيع أوراق الأسئلة على مقار اللجان الساعة الرابعة والنصف فجرا، ووصولها الساعة السابعة والنصف صباحا غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

وذكر، أنه تفقد اللجان على مستوى المحافظة في الصباح الباكر، للاطمئنان على كل الإجراءات، والتأكد من توفير سبل الراحة لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2023، مضيفا «لم نتلق أي شكاوى، ولم تقع أي مشكلة داخل اللجان حتى الآن».

53 ألف طالب يؤدون الامتحانات في الدقهلية

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية 53 ألفا 414 طالبا وطالبة، منهم 31688 طالبا بشعبة علمي علوم، و7327 بشعبة علمي رياضة، وفيما بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 14054 طالبا وطالبة، وطلاب المنازل 4320، وطلاب الخدمات 2188، وذلك في 147 لجنة في محافظة الدقهلية، مع وجود لجنة «النور» للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة، وتم تجهيز 36 استراحة، منها 19 للرجال و17 للسيدات.