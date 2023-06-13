إصابة طالبة بحالة إعياء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

أصيبت طالبة صباح اليوم الثلاثاء، بحالة من الإعياء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2023، عقب البدء في المادة الثانية الإحصاء، داخل إحدى اللجان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وسارع رجال الإسعاف إلى الطالبة لمساعدتها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للطالبة «س.م»، ما أدى إلى استعادة عافيتها واستكمال الامتحان.

متابعة مراكز توزيع الأسألة بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان له متابعة مراكز توزيع أسألة الامتحانات والاطمئنان على وصول ورقة الأسألة في موعدها المحدد، وفقا للخطة الموضوعية بالتنسيق مع رئيس مركز توزيع الأسئلة وتوفير كافة الأجواء الهادئة للطلاب داخل اللجان.

53 ألف طالب يؤدون الامتحانات

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 حوالي 53 ألف طالب، وعدد طلاب شعبة علمى علوم 31688 طالبا، بينما بلغ عدد طلاب شعبة علمى رياضة 7327 طالبًا، والشعبة الأدبية 14054 طالبًا.