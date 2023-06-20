سبب بكاء ليلى علوي على الهواء.. «السر في علاقتها بوالدتها»

تصدر مشهد بكاء الفنانة ليلى علوي، حديث متابعو منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ولم تستطع النجمة الكبيرة السيطرة على دموعها عند تذكرت والدتها الراحلة، التي كانت تجمعها بها علاقة وثيقة، وذلك خلال حلقاتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وكشفت أنها تشعر بحزن عميق بعد وفاتها، وتفتقد وجودها واطمئنانها عليها طوال الوقت.

وتحدثت ليلى علوي عن علاقتها بوالدتها، قائلة: «ماما الله يرحمها لم تكن تذهب للنوم إلا عند عودتي إلى المنزل، أيا كان موعد عودتي، وكانت تطمئن على طوال الوقت سواء في مشواري اليومي إلى العمل أو خلال السفر، وكنت أشعر بالضيق من هذا الاهتمام، ولكن بعد رحيلها عندما سافرت إلى الساحل توقفت في الطريق وبكيت لأنها لم تكلمني لتطمئن علي».

بكاء ليلي علوي وهي تتذكر والدتها بعد رحيلها

ولم يكن بكاء ليلى علوي هو المشهد الوحيد الذي سجلته الكاميرات لم تستطع فيه النجمة الكبيرة السيطرة على دموعها عند الحديث عن والدتها، ففي إحدى حلقات برنامج «صالون أنوشكا» التي كانت ضيفتها مع يسرا وإلهام شاهين، غلبت الدموع ليلى علوي أثناء حديثها عن ذكرياتها مع والدتها، قائلة: «مش عارفة أتكلم.. أنا آسفة».

بكاء ليلي علوي أثناء الحديث عن والدتها : «مش عارفة أتكلم»

وتلقت ليلى علوي صدمة كبيرة بوفاة والدتها الإذاعية نيفين علوي، في عام 2017؛ إذ كان لوالدتها ذات الأصول اليونانية دور كبير في حياتها، خاصة بعد انفصالها عن والدها، وهي لم تتجاوز الـ10 سنوات.