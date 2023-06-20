ليلى علوي تتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ160 ألف جنيه لـ«شوجر دادي»

نجاح كبير حققه فيلم «شوجر دادي» في دور العرض أمس، وهو بطولة ليلى علوي، حيث حافظ على الصدارة في المركز الأول، رغم التنافس بينه وبين عدد من الأفلام المميزة في دور العرض.

إيرادات فيلم شوجر دادي أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم شوجر دادي حقق أمس 160 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المتنافسة، ويجمع في بطولته ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس، ومحمد محمود، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم شوجر دادي

وتتطرق أحداث فيلم شوجر دادي، إلى أزمات منتصف العمر، وما يترتب عليها من مواقف صعبة.