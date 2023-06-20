هدومك القديمة ممكن تفرح أسرة بسيطة.. اعرف أماكن مبادرة «لبسك لغيرك عيد»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تدشين مبادرة يوم الخير تحت شعار «لبسك لغيرك عيد» بالمحافظات، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة الفتاة والمرأة بمشاركة أندية التطوع والجوالة، وتتابع الوزارة والمديريات المختلفة مراحل التجميع والفرز داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أماكن مبادرة لبسك لغيرك عيد، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

أماكن مبادرة لبسك لغيرك

تتواجد مبادرة لبسك لغيرك وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة في المناطق التالية:

مركزي شباب الناصرية والشواشنة بمحافظة الإسكندرية

مركز شباب الشهيد جمعة عوض شلبي بمحافظة الفيوم

مركزي شباب كوم الأطرون كفر طحا بمحافظة القليوبية

مركز شباب حاجر خوزام بمحافظة قنا

مراكز شباب كوم بلال الخطارة - دنفيق - نزلة العرين - المستقبل - القنايات الشرقية بمحافظة الشرقية

مراكز شباب ميت طريف دكرنس - المدينه بلقاس - ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية

مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط

مركزي شباب الاتحاد والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية

مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط

مركز شباب الفتاتيح إدارة الطود بمحافظة الأقصر

مركز شباب مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة

وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، للمرة الثانية بعد إطلاقها في عيد الفطر الماضي، من أجل العمل على التخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية لهم.