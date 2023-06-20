«الأرصاد»: أجواء مستقرة بشكل كبير حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس تشهد نشاطا نسبيا للرياح خلال المساء وساعات الليل المتأخرة في أغلب المحافظات وتتراوح سرعات الرياح بين 30 كم/ساعة إلى 35 كم/ساعة وتساعد بشكل كبير على الشعور بالأجواء المعتدلة، موضحة أن هذه الرياح لن تكون محملة بالأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، باستثناء بعض الأماكن في الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد حيث سيكون هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة ولكنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية ولن تؤثر على الرؤية الأفقية.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى،» أن اليوم من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وقد تمتد لبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وهناك فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة من اليوم بأماكن متفرقة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأجواء مستقرة بشكل كبير وحتى نهاية الأسبوع

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء مستقرة بشكل كبير وحتى نهاية الأسبوع، ولكن ينبغي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.