انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشرق الأوسط لترويج الاستثمار

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول إعادة هيكلة الأعمال وترويج الاستثمار في مصر، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي و«أنسول إنترناشونال».

وسلط تقرير على شاشة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على فعاليات المنتدى الذي حضرته العديد من الوفود العربية والدولية.

القوانين والهياكل التنظيمية التي تسهل الاستثمار

وأشار إلى أن السياسات التالية ستسهم بشكل أساسي في تحقيق مزيد من النمو والتنمية المستدامة في العديد من البلدان باتباع نهج اقتصاديات التنمية.

ووفقا للتقرير، أعرب سكوت أتكينز، رئيس منظمة أنسول إنترناشونال، عن أمله في أن يساهم المنتدى في تعزيز النتائج المالية والمناقشات البناءة مع مختلف الشركات لتعزيز التنمية الاقتصادية بشمال أفريقيا.

وقالت حمدة السويدي، مديرة إفلاس محاكم دبي، إن المنتدى سيساعد في معالجة نقص التمويل الحقيقي والمتمثل في معوقات الأعمال، مضيفة أن المنتدى سيكون أيضًا بمثابة فرصة لمناقشة سبل تسهيل التجارة، وأضافت أن هناك آليات لبناء الخطط من أجل إعادة بناء الاقتصاد وتعزيزه.