بعد رفع الرايات الحمراء.. عناوين وأسعار 4 شواطئ آمنة في الإسكندرية

بمجرد إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عن رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي اليوم، كان سبيل المصطافين 4 شواطئ آمنة نظرًا لانتهاء حاجز الأمواج بها ما يجعل السباحة بها آمنة عن غيرها من الشواطئ.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسماء وعناوين 4 شواطئ آمنة يمكن لأي مصطاف الذهاب إليهم خلال رفع ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الحمراء على الشواطئ الأخرى.

أسعار تذاكر الشواطئ الآمنة في الإسكندرية

- شاطئ إيناس حقي، سعر التذكرة 10 جنيهات.

- شاطئ إسحق حلمي، سعر التذكرة 15 جنيها.

- شاطئ السرايا، سعر التذكرة 5 جنيهات

- شاطئ الإسكندر، سعر التذكرة 10 جنيهات.

عناوين الشواطئ الآمنة في الإسكندرية

يوجد 4 شواطئ آمنة في الإسكندرية جميعهم ضمن شواطئ القطاع الشرقي، منهم 3 شواطئ مجاورة لبعضهم البعض في نطاق منطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول شرق الإسكندرية وهم: «إيناس حقي - إسحق حلمي - السرايا»، فيما يوجد شاطئ «الإسكندر» في منطقة العصافرة التابعة لنطاق حي المنتزه ثان.

الشواطئ الآمنة الخيار الأفضل في الإسكندرية

ويعد التوجه لتلك الشواطئ الآمنة أحد أهم البدائل للمصطافين خلال تواجدهم في حالة كان البحر اعلي من منسوبه الطبيعي عندما تكون الأمواج مرتفعة ويتبعها رفع الرايات الحمراء.