رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني.. ما الأسباب؟

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعدما أفادت تقارير مفتشيها بأن حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة، لذلك تحظر نزول المواطنين الذين اتجهوا إلى البحر هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي عدا الشواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج وهي 4 فقط، وتم التنبيه على الرواد بحظر النزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

واضاف عبد الرازق لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الشواطئ في القطاع الشرقي لم تتعدي 30%، بينما القطاع الغربي بلغت 20%، وذلك بارتفاع ملحوظ عن يوم أمس، مؤكداً أنها فرصة للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لاتباع رجال الإنقاذ.

حالة الطقس في الإسكندرية

ويأتي ذلك تزامنا مع طقس الإسكندرية الساخن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ناهيك عن ارتفاع الأمواج لتصل إلى 1.75 متر وهو أمر ما بين معتدل إلى مضطرب.