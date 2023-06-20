الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافة على كوبري 15 مايو

استعرضت الإعلامية لمياء حمدين، مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، الحالة المرورية اليوم بشوارع القاهرة والجيزة، إذ يشهد شارع الجيش، الممتد من ميدان العتبة كثافات نسبية وحتى شارع بورسعيد، ومنطقة الضاهر تشهد كثافات مرورية متقطعة، ولكنها ممتدة حتى شارع رمسيس، الذي يشهد كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور بالعباسية.

كثافات مرورية بالسيارات أمام القادم من الجيزة

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بالسيارات أمام القادم من الجيزة، وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد، كما يشهد الاتجاه العكسي كثافات أخرى، أما القادم من ميدان التحرير باتجاه مدينة نصر ومحور النصر يشهد بعض الكثافات، ويشهد أيضا نفق الأزهر ظهور تباطؤ بسيط بحركة المرور للقادم من صلاح سالم باتجاه الأوبرا أو العكس.

كثافات مرورية مستمرة حتى الوصول الكورنيش

وبمنطقة حلوان يشهد كوبري النيل سيولة مرورية بالوقت الحالي حتى مسجد الشهيد، الذي يشهد كثافات مرورية مستمرة حتى الوصول الكورنيش ومستمرة حتى طريق القاهرة الوسطى، وعلى نفس الطريق تقل الكثافات بالتدريج، ولكنها تعود مرة أخرى بمجرد الوصول لطريق حلوان الكريمات.

كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين بسبب أعمال التوسعة

وفي شوارع الحيزة تشهد كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، كما شهدت الكثافات أعلى كوبري الجامعة وكثافات بسيطة على كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين بسبب أعمال التوسعة، ومحور صفط يشهد كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية نتيجة التحويلات هناك.