ضوابط يجب اتباعها خلال ترخيص السيارة بوحدة المرور.. خبير يوضح

الكثير من المواطنين يقدمون على شراء السيارات لتكون وسيلة توصيل سهلة في حياتهم اليومية، ولكنها تحتاج إلى ترخيص فلا يمكن أن تسير إلا باستخراج رخص السيارة من وحدة المرور التابعة لها، إذ تتضمن رخصة السيارة كافة المعلومات عن السيارة، فهي بمثابة شهادة ميلاد لكل سيارة، ولكنها تتجدد بشكل دوري من الهيئة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية.

«الوطن» ترصد في السطور التالية، ضوابط والأوراق المطلوبة لترخيص سيارة جديدة بحسب ما قاله الخبير المروري أحمد هشام.

شروط والأوراق المطلوبة لترخيص السيارة

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن هناك العديد من الشروط التي أوضحتها الهيئة العامة للمرور؛ أهمها أنه لا بد لقائد السيارة أن يقوم بتسديد رسوم التأمين الإجباري على السيارة، التي تهدف إلى سداد تلك المبالغ إجباريًا من ضمن شروط التراخيص حيث تستخدم هذه المبالغ في معالجة الحوادث المرورية التي تقع على الطريق ومعالجة التلفيات التي تحدث في تلك الحوادث المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

الشروط الإجبارية لترخيص السيارة

وأضاف «هشام» في حديثه لـ«الوطن» أيضا أنه من بين الشرووط يجب مراعاة أن تكون مدة التأمين على السيارة بنفس مدة ترخيص السيارة، بالإضافة إلى ضرورة سداد الضرائب والرسوم الخاصة بالسعة اللترية للسيارة حيث أن السيارة تسير في الطريق العام، ما يؤدي إلي تآكل الأسفلت بالإضافة إلى وقوف السيارة في الطريق العام دون سداد أي مبالغ مالية نتيجة الوقوف سواء أمام مقر الإقامة أو مقر العمل أو غيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنون لذلك تسدد تلك الضريبة حيث تستخدم هذه الأموال لتطوير وإصلاح الطبقة الأسفلتية للطريق العام وأيضا أعمال التوسعة والتطوير.

شروط يجب توافرها خلال ترخيص السيارة بوحدة المرور

ولفت الخبير المروري إلى أن الشرط الرابع من ضمن شروط ترخيص السيارة بوحدة المرور، هو توافر شروط الأمن في السيارة المراد ترخيصها.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة جديدة

وتابع أن الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة تتضمن وجود أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بشراء السيارة الجديدة، كما يجب أن يكون هناك أوراق تثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية على السيارة وذلك إذا كانت السيارة صناعة محلية، ولكن إذا كانت السيارة مستوردة فيجب أن يكون الشخص أصل الإفراج الجمركي، وكذلك عمل فيش وتشبيه لصاحب السيارة.