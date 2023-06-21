تعرف على مواعيد قطارات الإسكندرية ومرسى مطروح.. لو عايز تصيف في العيد

تفضل الكثير من العائلات والأسر المصرية، استغلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للسفر إلى أي من المدن أو المحافظات الساحلية لقضاء وقت رائع، خاصة أن الإجازة تصل لنحو 6 أيام، ومن هنا يزيد الاهتمام بمعرفة مواعيد تحرك القطارات إلى المحافظات الساحلية في تلك الفترة خاصة محافظتي «مرسى مطروح» و«الإسكندرية».

تعرف على مواعيد قطارات الإسكندرية ومرسى مطروح

لذا تحرص «الوطن» دائما على توفير جميع المعلومات الخدمية المتعلقة بحركة قطارات سكك حديد مصر، لجميع محافظات الجمهورية، وعلى جميع أنواع القطارات، ومنها القطارات المسافرة من القاهرة إلى محافظتي مطروح والسكندرية والعكس، وتأتي كما يلي:-

موعيد قطار النوم (القاهرة -مطروح)

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تشغيل قطاري نوم 773 / 772 (القاهرة -مطروح)، وذلك خلال كل من أيام (السبت - الاثنين - الأربعاء)، ويتحرك من القاهرة الساعة 10:05 مساء ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 5:30 صباحاً.

فى حين يتحرك قطار مكيف إسبانى أيام (الأحد - الثلاثاء- الخميس) ويتحرك من القاهرة الساعة 10:05 مساء ويصل مرسى مطروح الساعة 5:30 صباحاً.

مواعيد قطارات (القاهرة - الإسكندرية) مكيفة

- قطار رقم 903 يتحرك من القاهرة الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 يتحرك من القاهرة الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 يتحرك من القاهرة الساعة8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 يتحرك من القاهرة الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 يتحرك من القاهرة الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 يتحرك من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 يتحرك من القاهرة الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 يتحرك من القاهرة الساعة 15.35 عصرا.

- قطار رقم 925 يتحرك من القاهرة الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 يتحرك من القاهرة الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 يتحرك من القاهرة الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 يتحرك من القاهرة الساعة 20.15 مساء.

مواعيد قطارات روسي (القاهرة - الإسكندرية)

- قطار رقم 1203 يتحرك من القاهرة الساعة 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 23 يتحرك من القاهرة الساعة 17.20 ظهرا.