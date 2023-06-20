الصيف يبدأ غدا بأمطار على مناطق متفرقة.. و«الأرصاد» تحذّر من أشعة الشمس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الصيف رسميا غدا الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، مشيرة إلى أنّ آخر اليوم هو آخر أيام فصل الربيع، وهناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة اليوم على عدة مناطق

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ«تلفزيون الوطن»، إنّه يتوقع اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وقد تمتد إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، محذّرة المواطنين من أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

صيف 2023 قريب الشبه بالعام الماضي

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ فصل الصيف سيبدأ رسميا غدا، وأنّ صيف 2023 قريب الشبه بالعام الماضي، مؤكدة أنّ نسبة الرطوبة ترتفع خاصة في يوليو وأغسطس، وذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

الأرصاد تحذّر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من حالة الطقس الساعات المقبلة، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة، وتناول المرطبات والمياه والسوائل.