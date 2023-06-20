الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل.. (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تأثرا بالكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد تسجل 38 درجة.

الطقس خلال فترات النهار أفضل من الأيام الماضية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الطقس خلال فترات النهار أفضل من الأيام الماضية من حيث الحرارة، مع وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي ستحجب جزءا من أشعة الشمس خلال فترات النهار بسبب وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، كل هذه العوامل تجعلنا نشعر بالطقس الحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فترة الصباح الباكر يحدث إنخفاضا بدرجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس وخصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، إذ يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، والأجواء تكون معتدلة تماما أغلب محافظات الجمهورية.