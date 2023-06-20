«الأرصاد»: رياح غير مثيرة للرمال والأتربة ودرجات الحرارة تسجل 34 في القاهرة

حذرت الأرصاد الجوية، من طقس الساعات القادمة، واضطراب حركة الأمواج على البحر الأحمر، حيث تعمل الرياح النشطة على ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية..

حالة الطقس الساعات القادمة

وأشارت هيئة الأرصاد في تقرير تفصيلي صادر عنها، أن عدد من محافظات الجمهورية تتأثر اليوم برياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة ضممن طقس الساعات المقبلة، خاصة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 32 و35 كم في الساعة، في حين تشهد القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، نشاطا للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و42 كم في الساعة، وهي غير مثيرة للرمال والأتربة.

أمطار على عدد من المدن

وأضافت الأرصاد الجوية، أن ساعات الصباح الأولى تشهد تكاثرا للسحب على السواحل الشمالية الغربية تصاحبها أمطار متوسطة وخفيفة، وتمتد للداخل مع تقدم ساعات النهار، لتشمل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء.

درجات الحرارة الأربعاء 21-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30.

درجات الحرارة الخميس 22-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 23-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 24-6-2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.