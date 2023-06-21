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أنواع الاتصالات الهاتفية عبر الخط الساخن لصندوق «مكافحة الإدمان»

كتب:

منة عبده
06:51 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

يقدم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة، ويعرف الإدمان بكونه مرض يستحق العلاج وينبغى التعامل معه على هذا الأساس، والهدف الرئيسى من العلاج ليس مجرد الامتناع عن تعاطى المخدر بل لمساعدة المريض على العودة إلى الحياة والدخول مرة أخرى إلى النسيج الاجتماعى الذى انسلخ منه. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أنواع الإتصالات الهاتفية عبر الخط الساخن لصندوق «مكافحة الإدمان»، وفقا للموقع الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

أنواع الإتصالات الهاتفية عبر الخط الساخن لصندوق «مكافحة الإدمان»

*النوع الأول: 

هو النوع الخاص بمكالمات الإستقبال التى يجريها المرضي أو ذويهم بعد وصول المتعاطى لمرحلة الإدمان، التى تستلزم علاجه أو حجزه بإحدى المستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن للصندوق، حيث يطل مريض الإدمان أو أحد ذويهم استقبال أخصائي الخط الساخن له بأقرب مستشفى لمسكنه، لتقييم حالته والبدء في العلاج.

وذلك من خلال الفريق العلاجى بالمستشفيات المتخصصة لعلاج الإدمان والمتعاونة مع الخط الساخن

*النوع الثاني: 

هو النوع الخاص بإتصال بالأخصائي بعد وأثناء تلقيه الخدمة العلاجية، للإستفسار حول بعض المشاكل التى تواجهه، سواء فيما يخص العلاج أو أحد جوانب حياته المختلفة، وتعد المتابعة أهم الأنشطة التى تمارس خلال الخط الساخن للصندوق.

*النوع الثالث: 

هو اتصالات المشورة، وتتضمن المكالمات التى يجريها المرضى أو ذويهم، بهدف الإكتشاف المبكر عن التعاطى والإدمان، وكيفية التعامل مع المرضي، ورفع الوعى بخطورة المخدرات، وتوضيح المفاهيم المغلوطة وتصحيحها. 

 

 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.