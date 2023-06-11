أهداف تدريبات «صندوق مكافحة الإدمان» لإعداد القيادات التطوعية

وفقا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تعتمد إدارة البرامج الوقائية بالصندوق على الشباب المتطوع وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب لدى كل فئات المجتمع، وعلى رأسهم الشباب من خلال التدريب المستمر والاستثمار في قدراتهم وإبداعاتهم، وذلك من خلال منظومة عمل مستمرة ومحددة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل تدريبات «صندوق مكافحة الإدمان» لإعداد القيادات التطوعية، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تفاصيل تدريبات «صندوق مكافحة الإدمان» لإعداد القيادات التطوعية

- استقطاب الشباب للعمل التطوعى بالصندوق:

من خلال إجراء المقابلات الشخصية معهم واختيار الأنسب والأفضل والتعرف على مهاراتهم.

- تدريب الشباب على أحدث الأدلة التدريبية المعتمدة:

تستهدف تقوية المهارات الحياتية لديهم مثل مهارات «الاتصال، العمل الجماعي، مواجهة وحل المشكلات»، بالإضافة إلى إعدادهم علمياً على كل الأبعاد المرتبطة بمشكلة تعاطى المواد المخدرة.

- دمجهم بالمبادرات الشبابية:

من خلال الاستفادة من قدراتهم الشبابية في نقل وتوصيل المعلومات التي تم التدريب عليها لكل الفئات المجتمعية.

- وحدات التطوع بالمحافظات:

يمتلك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من المتطوعين على مستوى الجمهورية يعملون سوياً ضمن وحدات تطوعية، والتى لها هيكل إدارى منظم لحركة عمل المتطوعين والأنشطة التى يقومون بها.

- آليات المتابعة والتقييم:

تستهدف تقييم تجربة التطوع والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، حيث يتم متابعة وتقييم لكل المتطوعين لرصد أنشطتهم ومهارتهم الفنية وقدراتهم العلمية وأسباب الاستمرار بالتطوع وأسباب الخروج من التطوع والجذب المستمر.