إشادة واسعة بفيديو لـ«صندوق مكافحة الإدمان».. غيّر حياة سائق مقطورة

«بلاش تجرب وابتعد عن أصدقاء السوء لأنهم أول خطوة في مشوار نهايته الموت وتشريد الأسرة».. بهذه الكلمات، بدأ سيد محمد، البالغ من العمر 43 عاما، وهو أحد متعافي الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن رحلة معاناته مع تعاطي المواد المخدرة وكيف دمرت المخدرات حياته.

ظل يتعاطى المواد المخدرة لمدة 20 عاما

حيث يعمل «سيد» سائق مقطورة نقل ثقيل، وبدأت رحلة تعاطيه للمواد المخدرة، من خلال أحد أصدقاء السوء الذي عرض عليه تجربة شرب سيجارة بدافع حب الاستطلاع، ومن ثم تعاطى غالبية المواد المخدرة، حيث ظل يتعاطى المواد المخدرة لمدة 20 عاما معتقدا أن المخدرات ستساعده على العمل لفترات طويلة، وأيضا في نسيان الهموم وبعض المعتقدات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتجربة وحب الاستطلاع من أصدقاء السوء، وتعرض بسببها للعديد من الحوادث على الطرق السريعة لولا قدرة الله.

وكاد «سيد» أن يفقد حياته وتتعرض أسرته للتشرد، حيث لديه اثنين من الأبناء ولد 12 عاما في الصف الأول الإعدادي، وفتاة في الصف الأول ثانوي عام، وطوال فترة التعاطي فقد الإحساس تجاه أسرته دون الإنفاق على أبنائه، ما دعى شقيقه ووالدته في الإنفاق على أسرته، خوفا عليهم من الضياع خلال فترة تعاطيه المخدرات.

وفي ليلة وضحاها قرر «سيد» انتهاء رحلته مع الإدمان، وبدء رحلة التعافي، وعلى الفور قرر التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، ومن ثم تم تحويله الى أقرب مركز علاجي من محل إقامته تابع للصندوق.

احتفاله بمرور 7 سنوات على تعافيه من الإدمان

ووصف «سيد» الخدمات العلاجية التي تلقاها من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بطوق النجاة وإعادته للحياة مرة أخرى، حيث حصل على كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير الجودة مجانا، قائلا: «المركز العلاجي لصندوق مكافحة الإدمان يتمتع بكافة الخدمات العلاجية والترفيهية طوال فترة الإقامة لمدة 90».

حكى «سيد» قصته من الإدمان إلى التعافي، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بموقع «فيس بوك»، باحتفاله بمرور 7 سنوات على تعافيه من الإدمان، والذي أثار حديث السوشيال ميديا وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالدور الذي يقدمه الصندوق في توفير الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية، بالتوازي مع تكثيف الأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.