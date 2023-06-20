تغيب 234 طالب ثانوي عن امتحان اللغة الأجنبية في كفر الشيخ

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أداء 24 ألفًا و364 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، لافتًا إلى أنه قد تغيب عن أداء الامتحان 234 طالبًا وطالبة عن أداء الامتحان.

متابعة انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية

وأكد «عبد الله»، أنه تابع انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما وجّه بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة، من خلال عدد 76 لجنة عامة، موزعين على 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.

ومن المقرر، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة «العلمية»، والجغرافيا للشعبة «الأدبية»، يوم الأحد المقبل.