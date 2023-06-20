«القاهرة الإخبارية»: الرباط تستضيف اجتماعا لمناقشة قضايا الإعلام العربية

استضافت العاصمة المغربية الرباط، اللجنة الدائمة للإعلام العربي لمناقشة مختلف الملفات والقضايا الإعلامية، تمهيدا لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بصناعة الإعلام في الدول العربية.

وقالت نسرين رمضاني، مُوفدة «القاهرة الإخبارية» بمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط، إنّ اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الذي يُعقد اليوم، سبقه اجتماعا للجنة الدائمة للإعلام العربي، أُقيم أمس في الرباط.

مناقشة القضية الفلسطينية

وأضاف أنّ اجتماعات اللجنة الدائمة للمجلس ناقشت مختلف القضايا، بينها القضية الفلسطينية، واستمرار مشروع الحملة الإعلامية العربية في الخارج، وموضوع الهيئة العربية للإعلام الإلكتروني، وآليات التعامل معها، ومناقشة استراتيجية واحدة للتعامل مع الإرهاب والمؤسسات الغربية.

إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام

وأوضح أنّ المؤتمر ناقش إدراج مادة «التربية الإعلامية» في المناهج التعليمية للدول العربية، وإنشاء المعهد العربي لصحافة السلام، وقضايا أخرى تتعلق بأرشيف الإعلام العربي.