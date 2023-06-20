طلاب الثانوية بكفر الشيخ عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «من الكتاب المدرسي»

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في ثاني أيام امتحانات المواد الأساسية للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.

طالب: امتحان اللغة الأجنبية الثانية يتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب

وأكد محمد وائل، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ويتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب، مشيرًا إلى أن اللجان كانت منضبطة، وأن المراقبين وفروا جوا من الهدوء للطلاب.

طالبة: الامتحان جاء من الكتاب المدرسي

وأوضحت هدير سمير، إحدي طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، إنّ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية جاء من الكتاب المدرسي، كما إنّه كان مناسبًا للجميع وسهلًا دون وجود فقرات صعبة، ولم يستغرق وقتًا طويلًا في الإجابة.

جدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة، من خلال عدد 76 لجنة عامة، موزعين علي 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.