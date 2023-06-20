«الإفتاء» توضح أهم أعمال يوم التروية «الثامن من ذي الحجة» في الحج

أيام شهر ذي الحجة مباركة، وكل يوم مقدس للمسلمين من حجاج أو غيرهم، ويصادف أن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسُمِّيَ بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ وقيل إنه سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، ويريد المسلمون معرفة أعمال يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

أهم أعمال يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة

وقالت دارالإفتاء المصرية حول أعمال يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، إن الحاج المفرد والقارن يذهب إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة، ويُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية.

وأضافت «الإفتاء» في حديثها عن أعمال يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، أن الحاج يصلّي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.

يوم التروية

وأشارت دار الإفتاء خلال حديثها عن أعمال يوم التروية، إلى أنه يجرى تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة؛ لأنَّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ حتى لا تختلّ أمور الحجيج.