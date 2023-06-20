هل يذهب الحجاج المصريين لمشعر منى يوم التروية؟.. شركات السياحة تجيب

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أكثر من 95% من شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج الحج السياحي، لا تذهب بحجاجها إلى مشعر منى يوم التروية الموافق 8 ذو الحجة من كل عام، وتكتفي فقط بتصعيد حجاجها إلى مشعر عرفة بداية من منتصف يوم 8 ذو الحجة لتأدية الركن الأكبر للحج وهو الوقوف بعرفة يوم 9 ذو الحجة.

التخوف من عدم الوصول لمشعر عرفة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك

وأرجع الغمري، في تصريح لـ«الوطن»، سبب امتناع شركات السياحة، عن اصطحاب الحجاج لقضاء يوم التروية بمشعر منى وهو أحد سنن الحج، إلى تخوفها من عدم استطاعتها إدخال حجاجها إلى مشعر عرفة يوم 9 ذو الحجة بسبب الزحام الشديد، ما يعني ضياع الحج على هؤلاء الحجاج، حيث إنّه لا حج لمن لم يقف بعرفة.

وتابع أنّ عددا قليلا من شركات السياحة تصطحب حجاجها إلى مشعر منى يوم التروية، وتبقى بها حتى صلاة الفجر ثم تذهب بهم إلى مشعر عرفة صبيحة يوم وقفة عيد الأضحى.

بدء سفر حجاج الـ5 نجوم إلى السعودية اليوم

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ حجاج السياحة مستوى الـ5 نجوم سيبدأون اليوم السفر إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أنّ آخر رحلات حجاج المستوى السياحي وصولا للمملكة العربية السعودية ستكون بعد غدا الخميس الموافق 22 يونيو بالنسبة للمسافرين على متن رحلات شركة مصر للطيران، أما المسافرين على متن رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية، فإنّ آخر موعد للسفر سيكون يوم السبت 24 يونيو 2023.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنّه لا حرج على الحجاج من عدم ذهابهم إلى مشعر منى يوم التروية يوم 8 ذو الحجة، وأنّه لا يبطل الحج، والأهم في مناسك الحج هو الوقوف بعرفة.