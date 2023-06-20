«القاهرة الإخبارية»: إصابة 3 مدنيين في قصف المُسيرات الأوكرانية لبلدة نوفا كاخوفكا

استخدمت القوات الأوكرانية، الثلاثاء، طائرات مسيرة لقصف مدينة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أنّ 3 مدنيين أصيبوا في قصف على أوكرانيا صباح اليوم.

إسقاط 28 مسيرة إيرانية من أصل 30

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنّ أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا.

وقال القائد العسكري في كييف سيرهي بوبكو، إنّ الجيش ووحدات الدفاع الجوي حددت نحو 20 هدفا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف، مؤكدا أنّ هناك غارة جوية مكثفة أخرى على العاصمة.

أعلنت الحكومة العسكرية في لفيف، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة على بعد 70 كيلومترًا من الحدود البولندية، أنّ روسيا قصفت البنية التحتية الحيوية في المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق.