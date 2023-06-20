دوي انفجارات في لفيف غرب أوكرانيا

دوت انفجارات في لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية، أشارت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إلى دوي انفجارات في مناطق كييف وخميلنيتسكي وفينيتسا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن «كييف» لن تتسلم المقاتلات الغربية قبل العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن المقاتلات لا يمكنها الطيران من أراضي دولة أخرى.

وأضاف ريزنيكوف، أن المطارات الخاصة بالمقاتلات في أوكرانيا ستكون مناسبة لـ«إف 16»، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة ​​المدى من طراز «سامب تي» الفرنسية الإيطالية الصنع.

بلينكن: «واشنطن» تعتبر أن وقف الأعمال القتالية غير كاف

وكان مدير جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، سيرجي ناريشكين، قال في وقت سابق، إن الاستخبارات تلقت معلومات تفيد بأن مشكلة المنشقين بين موظفي بعثات «كييف» الخارجية تهدد عمل وزارة الخارجية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة «روسكايا جازيتا» الروسية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن «واشنطن» تدعم جهود الصين لإحلال السلام في أوكرانيا، مضيفا إن الولايات المتحدة تعتبر أن وقف الأعمال القتالية غير كاف.

اتفاق ألماني صيني على الحفاظ على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية

واتفق وزيري الخارجية الصيني تشين قانج، في محادثة هاتفية مساء أمس الاثنين، مع نظيرته الألمانية، أنوالينا بوربوك، على الحفاظ على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الصيني، إن تنمية الصين فرصة لألمانيا، وليست تحديًا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي».

وفي السويد، هبطت قاذفتين أمريكيتين إستراتيجيتين من طراز «بي-1 بي لانسر»، في قاعدة نوربوتن الجوية في شمال البلاد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصف نائب قائد القوات الجوية السويدية، تومي بيترسون، الحدث بالتاريخي، وفقا لما ذكرته وكالة «تي تي» السويدية.

وفي النرويج، أعلنت الحكومة، تخصيص 250 مليون كرونة نرويجية «حوالي 24 مليون دولار» لدعم «وكالة الطاقة الذرية» وضمان أمن أوكرانيا النووي.