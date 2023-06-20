محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس تصوير «ع الزيرو»: شكرا لأهالي بولاق

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو، أمام الفنانة نيللي كريم، وشارك جمهوره بفيديو جديد من داخل التصوير.

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه على إنستجرام من داخل كواليس تصوير عدد من مشاهده في منطقة بولاق أبو العلا، ظهر فيه وهو يسير ويلتف حوله جمهوره من المنطقة.

موعد عرض فيلم ع الزيرو

وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو، قائلا: «امبارح الساعة 3 بعد منتصف الليل من تصوير فيلم ع الزيرو، شكرا أهالي منطقة بولاق أبوالعلا والسبتية الكرام على حسن تعاونكم».

وكشف رمضان عن الموعد الجديد لطرح فيلم ع الزيرو في السينمات، بعد تأجيل طرحه في موسم عيد الأضحى، قائلا: «بأمر الله ميعادنا شهر يوليو في السينما.. ثقة في الله نجاح».