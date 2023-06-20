«يا رب نعيّد فرحانين».. سعادة طلاب الثانوية بالفرنساوي في الغربية

عبر طلاب الصف الثالث الثانوي بمحافظة الغربية، عن فرحتهم وسعادتهم بورقة الأسئلة الخاصة بمادة الفرنساوي، وذلك بعد انتهاء الامتحانات وخروجهم من اللجان، وأنها كانت من المنهج المقرر، وجاءت بشكل مباشر وواضح وهو ما سهل على الطلاب الامتحانات.

وعبرت هند ابراهيم، طالبة بمدرسة قطور الثانوية، عن سعادتها وفرحتها بقدرتها ع الإجابة في مادة الفرنساوي، حيث أنها كانت قبل الامتحان بساعات قليلة متوترة خوفا من صعوبة الأسئلة.

الأسئلة في مستوى الطالب

وأضاف نادر سالم، طالب بالصف الثالث الثانوي قسم علمي علوم، أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وكانت بشكل مباشر، وهو ما سهل عملية الامتحان: «يارب يكون امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا زي الفرنساوي يارب نعيد وإحنا فرحانين».

من جانبها كشفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، انتهاء امتحان اللغة الثانية «اللغة الفرنسية» للطلاب والطالبات بالصف الثالث الثانوي، داخل 116 لجنة موزعة على مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، والإدارات التعليمية الـ10، وبها 41 ألف طالب وطالبة بأقسام وشعب الصف الثالث الثانوي.

عدم وجود شكاوى

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن غرفة عمليات المديرية وجميع الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة، لم تتلقى شكاوى من الطلاب او أولياء الأمور بشأن امتحانات مادة اللغة الفرنسية، وأن الامتحانات سارت بشكل طبيعي وعدم وجود ما يعكر صفو الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن» أن الامتحانات بدأت اليوم الثلاثاء، في التاسعة صباحا، وكانت اللجان كانت في استقبال الطلاب ودخول اللجان من الثامنة صباحا، وتم إجراء عملية التفتيش للطلاب وعدم السماح بدخول أي ممنوعات سواء الهواتف المحمولة او غيرها وكانت هناك متابعة لحظة بلحظة مع كافة الجهات المعنية ولم يتم رصد أي شكوى سواء في علمية دخول الطلاب او أثناء الامتحانات.