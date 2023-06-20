وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة «متزنة»

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023، والذي أداها طلاب الثانوية العامة اليوم متزنة ووفق المواصفات الفنية.

لجان امتحانات الثانوية العامة منضبطة

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن لجان امتحانات الثانوية العامة منضبطة، وهناك متابعة دقيقة من الغرفة المركزية لوزارة التعليم لأى مخالفات تحدث داخل اللجان، وإزالة أي عقبات تواجه طلاب الثانوية العامة باللجان الامتحانية.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، امتحانات الثانوية العامة للعام الدور الأول بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، خلال تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).