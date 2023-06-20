تنفيذ 487 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة صدفا، وقسم شرطة أبوتيج، أسفرت عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 16 بندقية آلية، و16 بندقية خرطوش، و12 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 41 متهما، لـ30 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 12 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 12متهما، لـ9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 487 حكما قضائيا متنوعا، واتخاذ الإجراءات القانونية.